Францию накрыл мощный снегопад: лыжники и сноубордисты катаются на Монмартре

В центре Парижа около двадцати человек поднялись на Монмартр с лыжами и сноубордами и катались с горы, радуясь снегу, пока не подоспели полицейские.

Французские города коммунальщики не успевают очищать от снега. Вслед за наводнением, на страну обрушился небывалый по местным меркам снегопад. За сутки намело 15-ти сантиметровые сугробы, такого во Франции лет 30 не видели.

Неожиданным погодным явлением уже воспользовались экстремалы. Склоны прямо у знаменитого собора Сакре-Кер в Париже облюбовали сноубордисты, а на каменных лестницах Монмартра соревнуются в лыжных спусках.

Выброс адреналина получают не только те, кто решил встать на лыжи, но и те, кто рискнул просто добраться до работы. Общественный транспорт практически не ходит. Замедлиться в целях безопасности было рекомендовано и скоростным поездам.

На французских дорогах многокилометровые заторы на некоторых трассах водители оказались в ловушке и были вынуждены ночевать прямо в машинах.