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Францию накрыл мощный снегопад
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Францию накрыл мощный снегопад: лыжники и сноубордисты катаются на Монмартре 

ТК «Звезда» 8 февраля 2018
Фото: Mehdi Taamallah / ZUMAPRESS / Globallookpress
В центре Парижа около двадцати человек поднялись на Монмартр с лыжами и сноубордами и катались с горы, радуясь снегу, пока не подоспели полицейские.
Французские города коммунальщики не успевают очищать от снега. Вслед за наводнением, на страну обрушился небывалый по местным меркам снегопад. За сутки намело 15-ти сантиметровые сугробы, такого во Франции лет 30 не видели.
Неожиданным погодным явлением уже воспользовались экстремалы. Склоны прямо у знаменитого собора Сакре-Кер в Париже облюбовали сноубордисты, а на каменных лестницах Монмартра соревнуются в лыжных спусках.
Выброс адреналина получают не только те, кто решил встать на лыжи, но и те, кто рискнул просто добраться до работы. Общественный транспорт практически не ходит. Замедлиться в целях безопасности было рекомендовано и скоростным поездам.
На французских дорогах многокилометровые заторы на некоторых трассах водители оказались в ловушке и были вынуждены ночевать прямо в машинах.
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