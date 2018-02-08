Ещё
Конгресс США принял законопроект о кибербезопасности Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В конгрессе США приняли законопроект о кибербезопасности Украины 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Палата представителей конгресса США в среду подавляющим большинством приняла законопроект о кибербезопасности Украины.
За документ высказались 404 конгрессмена, против — трое, еще 23 не голосовали.
В законопроекте, который теперь поступит на рассмотрение сената, предусматривается ряд действий, "соизмеримых с интересами США", которые должен предпринять госдепартамент, чтобы помочь Украине улучшить свою кибербезопасность. Предполагается предоставить Украине необходимую поддержку для повышения до самого передового уровня защиты государственных компьютеров, в частности систем, защищающих критически важную инфраструктуру страны.
Кроме того, предлагается предоставить Украине поддержку для "снижения зависимости от российских технологий", а также в целом повысить ее кибервозможности, расширить обмен информацией о кибербезопасности и международное сотрудничество с Киевом.
Примечательно, что в законе нет конкретных требований, относительно того, как именно госдепартамент должен выполнять указанные меры. Текст закона занимает всего несколько страниц, большая часть которых посвящена общему изложению американо-украинских отношений в сфере кибербезопасности. Тем не менее конгрессмены хотя обязать ведомство не позднее чем через полгода после принятия закона доложить о ходе его исполнения.
РИА Новости: последние новости
Израиль выступил против закона о запрете на обвинения поляков в Холокосте В Киеве военные пенсионеры вышли на митинг и требуют повышения пенсий Лидер демократов более восьми часов выступала в конгрессе США
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ впервые освободили пожизненно осужденного135
Воевавшую в Донбассе женщину расстреляли в Грузии155
Новое правительство ФРГ назвало требования к Украине101
Коалиция США нанесла удар по войскам Асада428
На Украине назвали области, которые хочет вернуть Польша8
Видео
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
01:35
Танец задержанной в Египте россиянки попал на видео
Происшествия
02:02
Милявская обвинила автора песен в афере
Шоу-бизнес
04:03
МИД рассказал о новой провокации против РФ перед ОИ
Политика
01:42
В ЛНР раздавили бульдозером килограммы красной икры
В мире
00:47
Показан обстрелявший российский Су-25 террорист
Происшествия В мире
03:21
«Это страшно»: «русские хакеры» украли секреты Пентагона
Армия
05:39
Бабурина зарегистрировали кандидатом на пост президента
Политика Выборы 2018
01:32
Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ
Происшествия
03:47
Маск объяснил крушение блока Falcon Heavy
Технологии Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение