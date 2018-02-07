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В Венесуэле остановлены переговоры властей и оппозиции
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В Венесуэле остановлены переговоры властей и оппозиции 

Национальная Служба Новостей 7 февраля 2018
Фото: Reuters
Переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы приостановлены из-за разногласий по дате проведения президентских выборов, заявил президент Доминиканы Данило Медина.
«Диалог прерван на неопределенный срок, хотя президент Николас Мадуро мне заявил о своем желании продолжать его», — заявил Медина, выступление которого транслировалось местным телевидением.
Об этом передает РИА «Новости».
Сегодня венесуэльская оппозиция опровергла заявление властей Венесуэлы о достижении соглашения по нормализации ситуации в стране.
Переговоры в Доминиканской республике идут с сентября 2017 года.
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