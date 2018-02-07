В украинской армии вводят бандеровское приветствие

Правительство Украины предлагает изменить "советский" порядок воинских приветствий, действующий в украинской армии. Вместо традиционного "здравия желаю" предлагается ввести приветствия, бывшие в ходу на майдане и в бандеровских бандах, осуществлявших геноцид поляков на территории Волыни.

Законопроект предполагает внесение поправок в ст. 84 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и замену советского стандарта приветствий — "Здравствуйте, товарищи" и ответного "Здравия желаю (желаем)" — на "Слава Украине" и "Героям слава".

"На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне его, отвечают "Героям слава", — гласит текст закона.

Теми же фразами украинским военным предложено и прощаться. При этом обращение "товарищ" предлагается сохранить в армейском уставе, но только на случай, когда нужно обратиться к министру обороны, при условии, что эту должность будет занимать гражданское лицо.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести в распорядке дня военных час на "национально-патриотическую подготовку". Обязанности контролировать идеологическую чистоту личного состава будут возложены на заместителей командиров подразделений по морально-психологической подготовке.

Идея вернуть украинскую армию "к истокам", то есть к иррегулярным формированиям УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России), еще с 2014 года витала в патриотических кругах и высказывалась депутатами парламента из числа "участников АТО". Тем более красноречиво, что о ней вспомнили в момент обострения украинско-польских отношений, а сам документ за подписью премьера Украины Владимира Гройсмана был зарегистрирован в Верховной раде через несколько часов после того, как президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный "антибандеровский" закон. Украинские наблюдатели сочли изменение устава своеобразным ответом на криминализацию Варшавой новейшей украинской исторической доктрины, а некоторые даже задались вопросом: не собирается ли Киев повоевать еще и с поляками, коль скоро украинская армия переходит на бандеровские приветствия. И этот вопрос отнюдь не риторический: количество воинственных комментариев от украинских политиков и пользователей социальных сетей, готовых повторить Волынскую резню, но уже на территории современной Польши, зашкаливает.