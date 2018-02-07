На берег выбросило неизвестное морское чудовище

Жительница австралийского Квинсленда Шерри Симмонс обнаружила неизвестное морское чудовище на берегу океана, пишет Life.ru со ссылкой на Daily Star

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Издалека Шерри показалось, что на берегу лежит часть окаменевшего дерева, но когда она подошла ближе, стало понятно, что это какое-то существо.

«Я ткнула его палкой, и на ощупь оно оказалось мягким. У него был маленький плавник, но отсутствовали глаза. Выглядел он очень тяжёлым», — рассказала она.

Женщина предположила, что когда-то это была морская корова, однако ученые с ней не согласились. Точно определить, что это было за животное, специалисты из Департамента окружающей среды Квинсленда не смогли.

Направленные на место офицеры ценную находку не обнаружили. Скорее всего, ее смыло приливом.