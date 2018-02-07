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Взорвана гробница матери Муаммара Каддафи
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Взорвана гробница матери Муаммара Каддафи 

Вести.Ru 7 февраля 2018
Фото: ТАСС
В Ливии неизвестные взорвали склеп, в котором покоилась Аиши Каддафи — мать свергнутого ливийского руководителя Муаммара Каддафи. В усыпальнице разрушены дверные и оконные проемы, сообщает ТАСС.
Гробница расположена в местечке Вади-Джарф в 40 км к западу от Сирта, родного города лидера ливийской революции. Это не первое нападение на склеп. В октябре 2011 года, практически сразу после расправы над Муаммаром Каддафи, экстремисты осквернили и уничтожили могилы его родных. Кроме того гробница получала повреждения и во время бомбардировок.
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