Сборной РФ предрекли провал и другие события дня

Боевики проигнорировали российские бомбы и пошли в атаку
Авиация ВКС России и ВВС Сирии уничтожила несколько групп боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам», которые атаковали районы, расположенные вблизи авиабазы Абу Духур в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
Немецкие депутаты возмутились хамством посла Украины
Депутат парламента германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Цайфельд посоветовал послу Украины в Берлине Андрею Мельнику поучиться дипломатии, передает ИА Regnum.
Захарченко пришел в суд с загадочным диском
Полковник МВД Дмитрий Захарченко пришел на очередное заседание суда с диском, содержимое которого неизвестно даже его адвокатам, передает РЕН ТВ.
В России хотят вернуть летнее время
Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий вернуть в России летнее время. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента. Проектом предлагается установить «московское время» равным национальной шкале времени России, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа.
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов перечислил имена российский бизнесменов, которые живут в Великобритании и хотят вернуться в Россию. Об этом пишет РБК.
Киев увидел «руку Москвы» в скандале с МиГ-21
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» назвала «недобросовестной конкуренцией со стороны России» сообщения СМИ о том, что Хорватия хочет вернуть плохо отремонтированные Украиной истребители. Об этом сообщила пресс-служба компании.
На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»
Решение о "выводе украинских войск из Крыма без сопротивления" было принято по инициативе тогдашнего главы администрации президента Украины Сергея Пашинского. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.
Предсказан результат России на Олимпиаде
Американское информационное агентство AP составило свой прогноз на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, которые откроются в пятницу, 9 февраля.
Тайна московского перекрестка: как забирают права
Власти Москвы уточнили, как ездить по перекрестку, «жертвами» которого стали сотни жителей столицы, сообщает «Газета.ru».
Панин выложил нецензурное видео с нарушением ПДД
Актер Алексей Панин опубликовал в своем инстаграм новую видеозапись, сделанную им во время движения.
Россиянин нашел «убийцу» группы Дятлова по фото
Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил на старых фотографиях, сделанных участниками тургруппы Игоря Дятлова, человека, который может быть связан с гибелью туристов. Об этом он рассказал в своем блоге.