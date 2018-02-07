Переход на летнее время, сборной РФ предрекли провал и другие события дня

Главные события среды

Боевики проигнорировали российские бомбы и пошли в атаку

Авиация ВКС России и ВВС Сирии уничтожила несколько групп боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам», которые атаковали районы, расположенные вблизи авиабазы Абу Духур в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Немецкие депутаты возмутились хамством посла Украины

Депутат парламента германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Цайфельд посоветовал послу Украины в Берлине Андрею Мельнику поучиться дипломатии, передает ИА Regnum

Захарченко пришел в суд с загадочным диском

Полковник МВД Дмитрий Захарченко пришел на очередное заседание суда с диском, содержимое которого неизвестно даже его адвокатам, передает РЕН ТВ

В России хотят вернуть летнее время

Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий вернуть в России летнее время. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента. Проектом предлагается установить «московское время» равным национальной шкале времени России, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа.

Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов перечислил имена российский бизнесменов, которые живут в Великобритании и хотят вернуться в Россию. Об этом пишет РБК.

Киев увидел «руку Москвы» в скандале с МиГ-21

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» назвала «недобросовестной конкуренцией со стороны России» сообщения СМИ о том, что Хорватия хочет вернуть плохо отремонтированные Украиной истребители. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»

Виталий Сердюк. Решение о "выводе украинских войск из Крыма без сопротивления" было принято по инициативе тогдашнего главы администрации президента Украины Сергея Пашинского . Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Виктора Януковича

Предсказан результат России на Олимпиаде

Американское информационное агентство AP составило свой прогноз на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, которые откроются в пятницу, 9 февраля.

Тайна московского перекрестка: как забирают права

Панин выложил нецензурное видео с нарушением ПДД

Актер Алексей Панин опубликовал в своем инстаграм новую видеозапись, сделанную им во время движения.

Россиянин нашел «убийцу» группы Дятлова по фото