Ещё
Переход на летнее время, сборной РФ предрекли провал и другие события дня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главные события среды 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Боевики проигнорировали российские бомбы и пошли в атаку
Авиация ВКС России и ВВС Сирии уничтожила несколько групп боевиков «Хайат Тахрир аш-Шам», которые атаковали районы, расположенные вблизи авиабазы Абу Духур в сирийской провинции Идлиб. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
Читать далее
Немецкие депутаты возмутились хамством посла Украины
Депутат парламента германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Цайфельд посоветовал послу Украины в Берлине Андрею Мельнику поучиться дипломатии, передает ИА Regnum.
Читать далее
Захарченко пришел в суд с загадочным диском
Полковник МВД Дмитрий Захарченко пришел на очередное заседание суда с диском, содержимое которого неизвестно даже его адвокатам, передает РЕН ТВ.
Читать далее
В России хотят вернуть летнее время
Депутат от «Единой России» Андрей Барышев внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий вернуть в России летнее время. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента. Проектом предлагается установить «московское время» равным национальной шкале времени России, соответствующей всемирному координированному времени UTC+4 часа.
Читать далее
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов перечислил имена российский бизнесменов, которые живут в Великобритании и хотят вернуться в Россию. Об этом пишет РБК.
Читать далее
Киев увидел «руку Москвы» в скандале с МиГ-21
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» назвала «недобросовестной конкуренцией со стороны России» сообщения СМИ о том, что Хорватия хочет вернуть плохо отремонтированные Украиной истребители. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Читать далее
На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»
Решение о "выводе украинских войск из Крыма без сопротивления" было принято по инициативе тогдашнего главы администрации президента Украины Сергея Пашинского. Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк.
Читать далее
Предсказан результат России на Олимпиаде
Американское информационное агентство AP составило свой прогноз на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, которые откроются в пятницу, 9 февраля.
Читать далее
Тайна московского перекрестка: как забирают права
Власти Москвы уточнили, как ездить по перекрестку, «жертвами» которого стали сотни жителей столицы, сообщает «Газета.ru».
Читать далее
Панин выложил нецензурное видео с нарушением ПДД
Актер Алексей Панин опубликовал в своем инстаграм новую видеозапись, сделанную им во время движения.
Читать далее
Россиянин нашел «убийцу» группы Дятлова по фото
Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев обнаружил на старых фотографиях, сделанных участниками тургруппы Игоря Дятлова, человека, который может быть связан с гибелью туристов. Об этом он рассказал в своем блоге.
Читать далее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минтруд удивился бедности россиян553
Заподозренную в мошенничестве чиновницу нашли мертвой40
Показан обстрелявший российский Су-25 террорист255
Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ4
Немецкие депутаты возмутились хамством посла Украины99
Видео
02:50
Названы решившие вернуться в Россию бизнесмены
Экономика
02:02
Милявская обвинила автора песен в афере
Шоу-бизнес
01:42
В ЛНР раздавили бульдозером килограммы красной икры
В мире
00:47
Показан обстрелявший российский Су-25 террорист
Происшествия В мире
03:21
«Это страшно»: «русские хакеры» украли секреты Пентагона
Армия
05:39
Бабурина зарегистрировали кандидатом на пост президента
Политика Выборы 2018
01:32
Появились новые подробности в деле убийства студентки ВШЭ
Происшествия
03:47
Маск объяснил крушение блока Falcon Heavy
Технологии Наука
03:03
Титов рассказал о нелегкой жизни сбежавших бизнесменов
В мире
00:31
Захарченко пришел в суд с загадочным диском
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение