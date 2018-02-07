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В ЛНР раздавили бульдозером килограммы красной икры
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В ЛНР смешали с грязью и раздавили бульдозером крупную партию икры 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудники Министерства государственности безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) пресекли попытку незаконного ввоза на территорию республики партии контрафактной красной икры. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что 85 килограммов красной икры были признаны не соответствующими требованиям ГОСТ республики.
«Икра относится к разряду недоброкачественных, опасных к употреблению продуктов и не подлежит реализации на территории ЛНР. В соответствии с законом указанная продукция была утилизирована», — отметили в министерстве.
В ходе операции был применен бульдозер.
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