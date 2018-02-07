Немецкие депутаты возмутились хамством посла Украины

Депутат парламента германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Цайфельд посоветовал послу Украины в Берлине Андрею Мельнику поучиться дипломатии, передает ИА Regnum.

После визита группы депутатов фракции «Альтернатива для Германии» в Крым Мельник написал в Twitter, что «вправил мозги» руководству фракции, а также сообщил, что против посетивших полуостров депутатов заведены уголовные дела.

Депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмут Цайфельд в ответ заявил, что украинский посол перешел границы дозволенного и посоветовал ему поучиться дипломатии.