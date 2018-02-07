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Немецкие депутаты возмутились хамством посла Украины
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Немецкие депутаты возмутились хамством посла Украины 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Депутат парламента германской федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хельмут Цайфельд посоветовал послу Украины в Берлине Андрею Мельнику поучиться дипломатии, передает ИА Regnum.
После визита группы депутатов фракции «Альтернатива для Германии» в Крым Мельник написал в Twitter, что «вправил мозги» руководству фракции, а также сообщил, что против посетивших полуостров депутатов заведены уголовные дела.
>> Съездившие в Крым немецкие депутаты остались без наказания
Депутат парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмут Цайфельд в ответ заявил, что украинский посол перешел границы дозволенного и посоветовал ему поучиться дипломатии.
«Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии», — сказал Цайфельд.
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