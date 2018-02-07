Титов рассказал о нелегкой жизни сбежавших бизнесменов

Титов рассказал, как живут вдали от родины сбежавшие из РФ бизнесмены

Бизнес-омбудсмен Борис Титов , подавший президенту список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, рассказал о том, как эти предприниматели оказались за границей и чем занимаются вдали от родины.

В среду Титов объявил на пресс-конференции имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину при условии, что они не попадут под арест.

Согласно оценке омбудсмена, по ряду из этих бизнесменов уголовные дела должны быть просто прекращены, а тем, кто действительно нарушил закон, надо дать возможность погасить нанесенный ущерб. Список на этой неделе поступил в Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что дела бизнесменов будут прорабатываться во время консультаций с соответствующими силовыми структурами.

"Например, один из них работает водителем автобуса недалеко от Лондона, хотя был достаточно крупным предпринимателем в энергетической сфере, но потерял все свое состояние в результате этого уголовного преследования. Могу сказать: 100% не касается этого списка (тема возврата капитала — ред.)", — сказал Титов. По словам Титова, речь идет только о возвращении самих предпринимателей в Россию, а не о возврате капитала, "потому что им (ряду предпринимателей — ред.) возвращать нечего".

АЛЕКСЕЙ БАЖАНОВ Список с именами всех 16 предпринимателей был выдан журналистам, а о пяти из них бизнес-омбудсмен рассказал подробно.

Был одним из крупных предпринимателей в области производства подсолнечного масла. "У него было несколько предприятий, он получил в лизинг оборудование от "Росагролизинга" и кредиты в нескольких банках. В результате рейдерского захвата со стороны другой компании кредиты были в один день почему-то аннулированы, а ему сначала было предъявлено обвинение в том, что оборудование не было куплено и поставлено, хотя все приемо-сдаточные акты есть, оборудование стоит, до сих пор работает. Потом ему было предъявлено обвинение, что он имел намерение увезти это оборудование", — заявил Титов.

По словам омбудсмена, деятельность компании Бажанова фактически прервали уголовным делом, поэтому возвратить деньги банкам он не смог. "Но 159 статья, я вам напоминаю, — это мошенничество. То есть он должен был заранее, беря кредиты, знать, что он их не вернет. Предъявление 159 статьи мы считаем абсолютно необоснованным", — сказал Титов. Бизнесмен сумел уехать из страны в этот момент, сегодня он находится в розыске.

В начале февраля текущего года суд в Воронежской области приговорил к трем годам колонии гендиректора воронежского ООО "Вита" Сергея Цветкова , который, по данным следователей, причастен к хищению 1,125 миллиарда рублей из денег "Росагролизинга".

СЕРГЕЙ КАПЧУК "Вообще интересное дело. Достаточно крупный предприниматель на Урале. У него было несколько предприятий. Он пошел в политику, начал баллотироваться на пост губернатора Курганской области против Богомолова. В результате за два дня до выборов его снимают с должности, и он получает возбужденное уголовное дело на 1,5 миллиона рублей по какой-то московской квартире, якобы тоже мошенничество, которая принадлежала Свердловской области, в администрации которой он работал", — рассказал Титов. МВД РФ сообщало, что в 2008–2009 годах бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов и его сообщники похищали деньги через заключение договоров лизинга на поставку подконтрольным сельхозпредприятиям высокотехнологического оборудования для производства рафинированного подсолнечного масла. Цветков был свидетелем по данному делу, в 2013 году ему предъявили обвинение.

Капчук находится в розыске уже 12 лет. "Сразу могу сказать, что английским властям разбираться нечего с его активами, потому что никаких активов нет. Но он уже сумел стать опять предпринимателем, у него есть новый, не связанный с Россией бизнес", — добавил омбудсмен. АЛЕКСЕЙ ШМАТКО

"Он является нашим общественным представителем в Великобритании. У него ущерб побольше 12 миллионов, неправильно начисленный НДС. В результате он тоже должен был покинуть страну, хотя даже в СИЗО посидел пензенском", — сообщил Титов. Предприниматель из Пензы, который первым обратился к бизнес-омбудсмену.

Как рассказал сам Шматко РИА Новости , для него принципиально добиться прекращения уголовного преследования в России, а цели вернуться в РФ как таковой у него нет. "Я уже семь лет нахожусь в Великобритании, у меня здесь сложилась определенная жизнь, есть какие-то проекты и цели. У меня здесь родилась дочь. И так просто сменить жизнь непросто. Главное для меня — закрыть незаконно сфабрикованное дело", — сказал бизнесмен.

ЛЕОНИД КУРАЕВ По словам Шматко, до 2007 года он работал в "Газпроме" , затем открыл свою компанию по проектировке и строительству газовых объектов, но из-за отказа отдать половину бизнеса против него, как он утверждает, было сфабриковано уголовное дело о хищении 50 миллионов рублей, и он два месяца провел в СИЗО.

"То есть он украл оборудование с территории колонии. Оборудование было внутри, а он в этот момент не был заключенным, но к нему применена мера пресечения арест, и он также должен был уехать из страны. История не такая, какой выглядит, потому что к нему применена статья 159 — мошенничество, а не кража", — добавил омбудсмен. ГЕОРГИЙ ТРЕФИЛОВ "Этим делом мы занимались давно. Мы знаем, что это был рейдерский захват собственности. Это сеть магазинов Billa в Москве. Ему инкриминировалось многое, это запутанное дело, но мы считаем, что Георгий в этом деле жертва, а не нападающий. Кстати, одним из главных рейдеров был гражданин немецкой национальности, известный в России и Германии. У Трефилова огромная залоговая база, которой он мог бы расплатиться, хотя вину не признает", — заявил Титов. Предприниматель из Калужской области. "Я, честно говоря, сначала не поверил. Леониду инкриминируется хищение линии по производству текстурированного соевого белка с территории исправительной колонии номер три по Калужской области", — отметил Титов.

Основатель холдинга "Марта" Трефилов был объявлен в международный розыск по обвинению в мошенничестве в ноябре 2010 года. По поддельным документам он въехал в Британию, был арестован в аэропорту и получил полтора года условно.

По данным МВД, Трефилов похитил денежные средства нескольких организаций, представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало.

Холдинг "Марта" развивал торговые сети "Гроссмарт", Pur Pur, а также Billa совместно с группой REWE и интернет-торговлю. Кроме того, холдинг занимался производством полимерной продукции и стройматериалов. Выручка розничного направления холдинга в 2007 году составила более 570 миллионов долларов, тогда он входил в топ-200 крупнейших российских компаний по данным Forbes

Однако в конце лета 2008 года, когда компания накопила несколько миллиардов рублей долгов и допустила дефолт по облигациям, ее дочерняя компания ООО "Элекскор", развивающая сеть "Гроссмарт" (основной актив холдинга), попросила признать себя банкротом. Позже "Марта" был вынуждена остановить свой розничный бизнес.