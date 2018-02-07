Посла Украины разозлил визит немецких депутатов в Крым

Посол Украины в Германии заявил, что «вправил мозги» посетившим Крым немецким депутатам

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своём Twitter сообщил, что провёл беседу с немецкими парламентариями после того, как они посетили Крым. «Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию — вправил мозги руководству фракции AfD (»Альтернатива для Германии». — RT) в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег…», — написал он.

Довелося виконати малоприємну, але корисну місію — вставити мізки керівництву фракції AfD у Парламенті Нижнього Рейну-Вестфалії через злочинний вояж до Криму їх авантюрних колег: здається, наш холодний душ подіяв. Партія публічно відмежувалася від цього https://t.co/wLxzVtCb3B— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 7 февраля 2018 г.

«Кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого», — заключил Мельник. По мнению дипломата, его беседа с парламентариями оказалась продуктивной.

3 февраля сообщалось, что в Крым прибыла делегация депутатов трёх земельных парламентов Германии от партии «Альтернатива для Германии».

В отношении делегатов на Украине возбудили уголовное дело.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.