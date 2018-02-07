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В Киеве митингуют пенсионеры
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В Киеве военные пенсионеры вышли на митинг и требуют повышения пенсий 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Порядка 400 военных пенсионеров проводят у стен Верховной рады Украины митинг с требованием повышения пенсий, передает агентство "Укринформ".
Сообщается, что митингующие заполнили почти всю площадь напротив украинского парламента, организаторы мероприятия выступают перед собравшимися.
По данным агентства, участники акции держат флаги организаций и объединений военных пенсионеров, а также плакаты с надписями: "Требуем перерасчета пенсий", "Нет геноциду военных пенсионеров".
Сообщается, что усилена охрана здания Рады, всего к охране правопорядка по периметру здания привлечены порядка 200 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.
В среду запланировано заседание парламентского комитета национальной безопасности и обороны, в котором ожидается участие министра обороны Степана Полторака и министра социальной политики Андрея Ревы. На заседании комитета будет рассматриваться вопрос пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы.
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