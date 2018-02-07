В Киеве митингуют пенсионеры

В Киеве военные пенсионеры вышли на митинг и требуют повышения пенсий

Сообщается, что митингующие заполнили почти всю площадь напротив украинского парламента, организаторы мероприятия выступают перед собравшимися.

По данным агентства, участники акции держат флаги организаций и объединений военных пенсионеров, а также плакаты с надписями: "Требуем перерасчета пенсий", "Нет геноциду военных пенсионеров".

Сообщается, что усилена охрана здания Рады, всего к охране правопорядка по периметру здания привлечены порядка 200 сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии.