У США появились новые претензии к России

США обвинили Россию в новом вмешательстве в выборы

«Если они [русские] хотят вмешаться, то они найдут способы, как это сделать», — пояснил Тиллерсон и добавил, что Вашингтон плохо подготовлен к этому, так же, как и во время выборов 2016 года. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что Россия уже пытается вмешаться во внеочередные выборы в американский Конгресс. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью телеканалу Fox News

По словам главы Госдепа, американцы должны продолжать говорить России, что они прекрасно знают о ее планах. «Вам следует остановиться. Если вы не прекратите, то продолжите притягивать последствия», — добавил он.

Тиллерсон пояснил, что США способны принять все возможные меры, но если Россия решит повлиять на американские выборы, то американским властям будет сложно это предотвратить.

В январе этого года директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что российские спецслужбы могут оказать влияние на исход промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года.