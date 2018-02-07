На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»

Виталий Сердюк. Решение о "выводе украинских войск из Крыма без сопротивления" было принято по инициативе тогдашнего главы администрации президента Украины Сергея Пашинского . Об этом на своей странице в Facebook заявил адвокат Виктора Януковича

"В ответ Сергей Пашинский сказал: "С министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов". Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим Нацгвардии (ныне министр обороны Украины — прим.ред.). Дословно он сказал: "Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма". В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно", — гласит документ. К записи юрист приложил копии протокола допроса бывшего исполняющего обязанности главы минобороны Игоря Тенюха . Согласно опубликованным фрагментам, Тенюх сделал доклад об обстановке на полуострове на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, проходившем 23 марта 2014 года. Докладчик утверждает, что предложил "идти на прорыв в Крым".

По словам Тенюха, все предложения украинских военных "по обороне полуострова" блокировались Арсением Яценюком , который на тот момент уже занимал пост премьер-министра.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей республики проголосовали за такое решение.