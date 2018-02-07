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В Германии согласовали коалиционный договор
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В Германии согласовали коалиционный договор 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
Блок ХДС/ХСС канцлера Германии Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), возглавляемая Мартином Шульцем, согласовали договор коалиционного правительства, сообщает Spiegel.
Также, согласно информации издания, были распределены зоны ответственности в правительстве, в частности, министерство финансов возглавят социал-демократы.
По информации Bild, блок Меркель получил министерские портфели в Минэкономики и Минобороны, социал-демократы возглавят Минтруд и МИД.
Ранее сообщалось, что Меркель выступила за проведение новых выборов в Бундестаг.
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