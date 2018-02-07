Ещё
Париж парализовало из-за 15 см свежего снега
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Париж парализовало из-за 15 см свежего снега 

Газета.Ru 7 февраля 2018
Фото: Reuters
Движение в Париже и окрестностях практически остановилось после того, в ночь на 7 февраля в городе выпало 15 см свежего снега. Об этом сообщает The Local.
Власти призвали водителей отказаться от использования личных автомобилей. Кроме того, по данными СМИ, сотни автовладельцев оказались ночью заблокированы в своих машинах в пригородах столицы.
Полностью парализованным оказалось движение автобусов, большая часть пригородных поездов также не выполняют рейсов. На несколько часов остановилось железнодорожное сообщение между окрестностями Парижа и аэропортом Шарль-де-Голль. График работы городских трамваев также нарушен.
Наконец, сообщается, что Эйфелева башня остается закрытой.
Ранее стало известно, что в Венеции гондольеры остались без работы из-за обмеления каналов.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
Газета.Ru: последние новости
Макрон отказался посещать стенд России на Парижском книжном салоне Бывший член комиссии ООН по биооружию усомнился в нахождении "Новичка" в чемодане Британия высылает 23 российских дипломатов
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму226
Мясорубка в Гудаури36
Умер Александр Павловский3
В ООН сорвали выступление России212
Третья мировая война наступила для Климкина115
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Имущество семьи Фриске решили выставить на торги
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение