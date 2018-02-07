Обзор зарубежных СМИ: «Русских здесь быть не должно» 

Допинг признали международной проблемой
Ilta-Sanomat сообщает, что проблема допинга распространена не только в России. Издание напоминает, что лишь четыре дня назад британские, немецкие и шведские СМИ опубликовали список подозрительных анализов крови лыжников из разных стран, сданных ими в 2000-2010 годах. По словам эксперта по лыжным видам спорта Харри Кирвесниеми, результаты анализов свидетельствуют о том, что применение запрещенных препаратов не является сугубо российской проблемой, а, как обычно в спорте, «глобальной». Кроме того, он подчеркнул, что обвинять спортсменов в использовании допинга, основываясь лишь на показателях крови, неверно, так как они могут быть «аномальными» по естественным причинам.
«Безумные водители» и «красивые алкоголики»: стереотипы о русских
Американцы из Infographics Show рассказали, правдивы ли стереотипы о русских. Издание отмечает, что в фильмах русские обычно предстают в образе «плохих парней». Автор публикации связывает это с тем, что во время многих войн русские несли большие потери и терпели тяжелые страдания. Другой стереотип связан с «национальным русским напитком» — водкой. Издание называет его правдивым, указывая на пятое место России в рейтинге ВОЗ самых «пьющих» стран, а также на то, что сами русские этого якобы не отрицают. Еще один «общеизвестный» факт о русских состоит в том, что они водят автомобили как «сумасшедшие». И это вновь правда, сообщает издание, и призывает просто посмотреть на YouTube видео российских ДТП. Наконец, главный стереотип — о красоте русских женщин. Издание называет это «делом вкуса», но отмечает, что достаточно взглянуть на списки самых красивых женщин мира, чтобы убедиться, как много там россиянок и сколь они хороши.
«Дорого и грязно»: проблема мусора в России
Немецкое издание Ostexperte назвало решение проблемы мусора в России «дорогим и грязным». Автор статьи называет подмосковные свалки «бомбой замедленного действия», а также, ссылаясь на представителя дочерней компании «Ростеха» «РТ-Инвест», сообщает, что к 2025 году 27% их содержимого будет сожжено. Издание отмечает, что местные жители недовольны этим из-за вероятного попадания в воздух ядовитых газов, а российский филиал Greenpeace называет решение проблемы мусора «дорогим и грязным».
«Русских здесь быть не должно»
Канадское издание Toronto Star назвало участие российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года «крахом» идеи олимпийского движения. По мнению автора публикации, Международный олимпийский комитет мог, но не отстранил Россию от Игр полностью, что и «подрывает» их основы. МОК «лавирует» во избежание неприятностей для самого себя, уверен он, а участие заподозренных, в том числе ложно, в применении допинга россиян «разочаровывает» чистых иностранцев.
«Русских здесь (в Пхенчхане. — Прим. ред.) быть не должно, но они есть», — подытожил он.
Что мешает иностранцам добывать украинский газ
Канал «112 Украина» рассказал, что мешает иностранцам добывать украинский газ. По словам автора, к газодобыче на Украине в последнее время начали проявлять интерес иностранные инвесторы, например, словацкая компания Nafta интересуется Юзовской газовой площадью, которая хранит 80% украинских запасов. Однако, отмечает журналист, ранее из проекта по разработке данной площади уже ушли крупные американские компании Shell и Chevron. По словам исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха, из-за того, что упали цены на нефть, из-за военных действий на Востоке страны, а также потому, что не смогли «найти общий язык с властями» — «чиновники не поддержали, а высказывали лишь претензии». Кроме того, он отметил, что «беспрецедентно высокие» налоги для газодобывающих компаний, сложная регуляторная система, то есть бюрократия и отсутствие предложения новых лицензий на разработку месторождений со стороны государства может помешать и Nafta, и другим иностранным компаниям добывать газ на Украине.