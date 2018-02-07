Обзор зарубежных СМИ: «Русских здесь быть не должно»

Допинг признали международной проблемой

Ilta-Sanomat сообщает, что проблема допинга распространена не только в России. Издание напоминает, что лишь четыре дня назад британские, немецкие и шведские СМИ опубликовали список подозрительных анализов крови лыжников из разных стран, сданных ими в 2000-2010 годах. По словам эксперта по лыжным видам спорта Харри Кирвесниеми, результаты анализов свидетельствуют о том, что применение запрещенных препаратов не является сугубо российской проблемой, а, как обычно в спорте, «глобальной». Кроме того, он подчеркнул, что обвинять спортсменов в использовании допинга, основываясь лишь на показателях крови, неверно, так как они могут быть «аномальными» по естественным причинам. «Безумные водители» и «красивые алкоголики»: стереотипы о русских

«Дорого и грязно»: проблема мусора в России Американцы из Infographics Show рассказали, правдивы ли стереотипы о русских. Издание отмечает, что в фильмах русские обычно предстают в образе «плохих парней». Автор публикации связывает это с тем, что во время многих войн русские несли большие потери и терпели тяжелые страдания. Другой стереотип связан с «национальным русским напитком» — водкой. Издание называет его правдивым, указывая на пятое место России в рейтинге ВОЗ самых «пьющих» стран, а также на то, что сами русские этого якобы не отрицают. Еще один «общеизвестный» факт о русских состоит в том, что они водят автомобили как «сумасшедшие». И это вновь правда, сообщает издание, и призывает просто посмотреть на YouTube видео российских ДТП. Наконец, главный стереотип — о красоте русских женщин. Издание называет это «делом вкуса», но отмечает, что достаточно взглянуть на списки самых красивых женщин мира, чтобы убедиться, как много там россиянок и сколь они хороши.

«Русских здесь быть не должно» Немецкое издание Ostexperte назвало решение проблемы мусора в России «дорогим и грязным». Автор статьи называет подмосковные свалки «бомбой замедленного действия», а также, ссылаясь на представителя дочерней компании «Ростеха» «РТ-Инвест», сообщает, что к 2025 году 27% их содержимого будет сожжено. Издание отмечает, что местные жители недовольны этим из-за вероятного попадания в воздух ядовитых газов, а российский филиал Greenpeace называет решение проблемы мусора «дорогим и грязным».

Канадское издание Toronto Star назвало участие российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года «крахом» идеи олимпийского движения. По мнению автора публикации, Международный олимпийский комитет мог, но не отстранил Россию от Игр полностью, что и «подрывает» их основы. МОК «лавирует» во избежание неприятностей для самого себя, уверен он, а участие заподозренных, в том числе ложно, в применении допинга россиян «разочаровывает» чистых иностранцев.

«Русских здесь (в Пхенчхане. — Прим. ред.) быть не должно, но они есть», — подытожил он.

Что мешает иностранцам добывать украинский газ