Ещё
Власти Эквадора продолжат защищать Ассанжа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Эквадора сообщили, что продолжат защищать Ассанжа 

ТАСС 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Эквадор продолжит предоставлять защиту основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщил во вторник МИД южноамериканской страны.
"Министерство иностранных дел и миграции сообщает, что правительство Эквадора продолжит предоставлять международную защиту гражданину Джулиану Ассанжу до тех пор, пока будет существовать угроза его жизни. Это решение принимается в соответствии с конституционным требованием о защите прав человека и международными договорами в указанной области, подписанными страной", — отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства, размещенном на его официальном сайте.
"Правительство повторяет также, что оно поддерживает наилучшие отношения с Соединенным Королевством и продолжит предпринимать усилия для поиска решения, которое удовлетворило бы оба государства и было бы уважительным по отношению к правам человека", — добавили в МИД Эквадора.
В 2012 году Ассанж попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.
Во вторник суд Лондона не нашел оснований для того, чтобы удовлетворить запрос об отмене ордера на арест Ассанжа. Такое решение было обосновано тем, что основатель WikiLeaks нарушил действующую судебную процедуру, не явившись на слушания. Суд вернется к рассмотрению данного запроса 13 февраля.
ТАСС: последние новости
NY Post: супруга Дональда Трампа - младшего подала на развод Высылка дипломатов. Досье Захарова: Великобритании есть что скрывать в деле Скрипаля
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России236
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям180
Атомные подлодки РФ дошли до США150
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео437
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле313
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение