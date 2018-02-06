На Украине в ДТП погиб известный политик

На Украине в ДТП погиб экс-глава Николаевского облсовета Владимир Луста, сообщает УНИАН

Автомобиль Toyota, за рулем которого находился бывший чиновник, занесло на заснеженной трассе и вынесло на встречную полосу. Там машина столкнулась с КамАЗом. Удар был настолько сильный, что кабину грузовика и внедорожник, в котором находился Луста, смяло как бумагу.

После удара Toyota загорелась, политику спастись не удалось. Огонь перекинулся на КамАз, очевидцы происшествия смогли вытащить пострадавшего водителя из кабины. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Владимир Луста работал в областной администрации Николаевской области с 2007 года, был депутатом Николаевской облдумы нескольких созывов. С 2017 года являлся генеральным директором группы компаний «ПАЕК».