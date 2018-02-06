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«Покушение» на деньги россиян и другие события дня
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Главные события вторника 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Россиянам предложат новый способ снятия наличных
В России начали тестировать систему, с помощью которой покупатели будут снимать наличные с банковских карт через POS-терминалы на кассах магазинов. Об этом пишут «Ведомости».
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Пузырь лопнул: рынок США упал, инвесторы бегут
Американские фондовые индексы рухнули 5 февраля, отыграв за одну торговую сессию весь годовой рост. Следом посыпались азиатские и европейские биржи.
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Европа нацелилась на деньги россиян
Европейские банки ужесточили контроль за счетами российских клиентов. Это связано с подготовкой к переходу на новые стандарты обмена финансовой информации в рамках сотрудничества Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Сессия МОК поддержала дисквалификацию россиян
Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговые нарушения на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи.
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МИД выступил с предупреждением к россиянам
Министерство иностранных дел России предупредило россиян, планирующих поездки на Мальдивы, о неблагоприятной политической ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что обострение политической ситуации на Мальдивах сало причиной введения чрезвычайного положения в стране.
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Россию попросили выбрать «другой курс»
Дания заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Россией, однако российской стороне стоит «выбрать другой курс развития». Об этом заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
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Китай назвал российские Су-25 старьем
Советские штурмовики Су-25 устарели для участия в современных войнах, и Россия по экономическим причинам не смогла модернизировать их до более продвинутого Су-39. Об этом пишет китайское издание Sina.com.
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Грудинин пообещал сбрить усы
Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин пообещал журналисту Юрию Дудю сбрить усы, если за его кандидатуру на выборах проголосует менее 15% избирателей.
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Заплатит за всё: Панину припомнили все грехи
В Москве задержан актер Алексей Панин. Артист в очередной раз оказался в эпицентре скандала после того, как выложил видео с собственным нарушением ПДД. Оказалось, что у него более 50 неоплаченных штрафов, при этом общее количество дорожных нарушений измеряется сотнями.
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