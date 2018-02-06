Паника на биржах, «покушение» на деньги россиян и другие события дня

Главные события вторника

Россиянам предложат новый способ снятия наличных

В России начали тестировать систему, с помощью которой покупатели будут снимать наличные с банковских карт через POS-терминалы на кассах магазинов. Об этом пишут «Ведомости»

Пузырь лопнул: рынок США упал, инвесторы бегут

Американские фондовые индексы рухнули 5 февраля, отыграв за одну торговую сессию весь годовой рост. Следом посыпались азиатские и европейские биржи.

Европа нацелилась на деньги россиян

Европейские банки ужесточили контроль за счетами российских клиентов. Это связано с подготовкой к переходу на новые стандарты обмена финансовой информации в рамках сотрудничества Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Сессия МОК поддержала дисквалификацию россиян

Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговые нарушения на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи.

МИД выступил с предупреждением к россиянам

Министерство иностранных дел России предупредило россиян, планирующих поездки на Мальдивы, о неблагоприятной политической ситуации в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что обострение политической ситуации на Мальдивах сало причиной введения чрезвычайного положения в стране.

Россию попросили выбрать «другой курс»

Дания заинтересована в восстановлении нормальных отношений с Россией, однако российской стороне стоит «выбрать другой курс развития». Об этом заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен по итогам переговоров с главой российского МИД Сергеем Лавровым

Китай назвал российские Су-25 старьем

Советские штурмовики Су-25 устарели для участия в современных войнах, и Россия по экономическим причинам не смогла модернизировать их до более продвинутого Су-39. Об этом пишет китайское издание Sina.com.

Грудинин пообещал сбрить усы

Кандидат на пост президента России от КПРФ Павел Грудинин пообещал журналисту Юрию Дудю сбрить усы, если за его кандидатуру на выборах проголосует менее 15% избирателей.

Заплатит за всё: Панину припомнили все грехи

В Москве задержан актер Алексей Панин. Артист в очередной раз оказался в эпицентре скандала после того, как выложил видео с собственным нарушением ПДД. Оказалось, что у него более 50 неоплаченных штрафов, при этом общее количество дорожных нарушений измеряется сотнями.