Поработавшая с беженцами немка предрекла Германии крах

Немка поработала с беженцами и предрекла Германии крах

Основатель одной из ассоциаций помощи беженцам в Германии Ребекка Зоммер (Rebecca Sommer) предупредила о скором исходе немцев в Польшу из-за наводнивших страну мигрантов. Глава Arbeitsgruppe Flucht + Menschenrechte дала интервью польскому журналу Do Rzeczy.

Она рассказала, что мигранты-мусульмане угрожают привычному образу жизни немцев.

«Граждане Германии готовы переезжать в Польшу, потому как ситуация становится невыносимой. Если Польша и Венгрия не отступят от своей позиции по проблеме мигрантов, то могут стать островом стабильности в Европе», — поделилась мнением Зоммер.

За время работы с беженцами активистка разочаровалась в возможности их интеграции в европейское общество.

«Я думала, что их средневековые взгляды со временем изменятся (…) Но то, что я наблюдала, будучи волонтером, вынудило меня признать, что мусульманские беженцы росли с совершенно другими ценностями. Им промывали мозги с детства, (…) они не собираются принимать наши взгляды. Более того, они смотрят на нас, неверных, с презрением», — рассказала бывший волонтер.

Она также вспомнила ситуацию, когда нарушающие предписание Корана мусульмане называли ее «тупой немецкой шлюхой». «При этом они ели мою еду в моем же саду», — отметила Зоммер.

В 2015 году в Европе разразился миграционный кризис. Некоторые страны, в том числе Венгрия и Польша, выступали за сдерживание потока беженцев и против квот на количество мигрантов. Германия, напротив, старалась принять максимум беженцев. Однако после нескольких терактов, совершенных вновь прибывшими мусульманами, волна антимигрантских настроений захлестнула и Германию.