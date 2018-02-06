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Эрдоган объяснил военное присутствие США в Сирии
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Эрдоган рассказал, против кого направлено военное присутствие США в Сирии 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Reuters
Военное присутствие США в Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ) направлено против Турции, России и Ирана, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.
"У нас спрашивают, когда мы закончим нашу операцию в Сирии. А вы (США) уже ушли из Афганистана, из Ирака? Вы говорите, что ИГ* больше нет. Тогда зачем вы там остаетесь? Значит, у вас есть расчеты против Турции, против Ирана, или, возможно, против России. Но мы будем стоять твердо. Пока терроризм может угрожать нашей безопасности, мы будем действовать решительно", — сказал Эрдоган, выступая перед депутатами парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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