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Названы последствия признания КНДР ядерной державой
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Япония назвала последствия прекращения давления на Северную Корею 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP
Признание мировым сообществом КНДР в качестве ядерной державы может положить конец текущему режиму, который регулирует Договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.
«Северная Корея с ее амбициями, включающими требование ухода американских военнослужащих с территории Корейского полуострова, а также объединение Севера и Юга на ее условиях, рассматривает ядерное оружие как важное средство по достижению своих целей. Именно поэтому мы ни в коем случае не должны признавать Северную Корею как страну, обладающую ядерным оружием», — заявил министр.
По мнению Коно, мировое сообщество не должно всерьез воспринимать слова Пхеньяна о дружелюбии, а обязано продолжить давление на КНДР.
В декабре 2017 года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что собирается превратить Северную Корею в сильнейшую ядерную державу в мире. При этом власти КНДР заявили, что война на Корейском полуострове неизбежна.
В сентябре 2017 года Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы, а в ноябре — межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».
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