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Построенный российскими военными мост ушел под воду
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В Сирии ушел под воду построенный россиянами мост 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Reuters
Мост, построенный российскими военными в Сирии, частично ушел под воду. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в социальной сети Twitter пользователем под ником Lucifuge Rofocale‏.
По данным издания «Вестник Мордовии», причиной происшествия могла стать техногенная авария, а не атака боевиков.
Понтонный мост через реку Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор был построен российскими военными в минувшем году. Грузоподъемность сооружения составляет больше 50 тонн, а длина — более 200 метров. Мост возводился военнослужащими армии РФ под огнем боевиков запрещенного в России «Исламского государства» осенью 2017 года.
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