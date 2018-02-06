Построенный российскими военными мост ушел под воду

В Сирии ушел под воду построенный россиянами мост

Мост, построенный российскими военными в Сирии, частично ушел под воду. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные в социальной сети Twitter пользователем под ником Lucifuge Rofocale‏.

По данным издания «Вестник Мордовии», причиной происшествия могла стать техногенная авария, а не атака боевиков.

THE OUR ONE WOULD LAST LONGER?: @obretix: Russian makeshift pontoon bridge in Deir Ezzor didn't last long (21 Jan 2018) pic.twitter.com/8Z2d7uNA75— Lucifuge Rofocale (@rofoca_lucifuge) 5 февраля 2018 г.

Понтонный мост через реку Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор был построен российскими военными в минувшем году. Грузоподъемность сооружения составляет больше 50 тонн, а длина — более 200 метров. Мост возводился военнослужащими армии РФ под огнем боевиков запрещенного в России «Исламского государства» осенью 2017 года.