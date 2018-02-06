Обзор зарубежных СМИ: чем обернется потеря Су-25 в Сирии

Шведы стремительно глупеют

IQ-тесты показывают, что жители Швеции глупеют, а местный исследователь Мартин Ингвар рассказал Svenska Dagbladet, почему. По его мнению, это связано с увлеченностью детей планшетами и телевизорами. Ученый отмечает, что коэффициент интеллекта шведов начал падать, когда детей родили люди, «выросшие в компании телевизора». Он уверен, что гаджеты мешают развитию детей, которые мало играют в «физические игры» и мало читают, что, в свою очередь, мешает развитию их языковых навыков, абстрактного мышления и, как следствие, интеллекта.

Польша станет первой «жертвой» России

Издание Onet предупредило поляков, что их страна «настолько важна», что Россия хочет использовать ее в войне против Запада. Например, уверен автор статьи, российские власти рассматривают «сценарии нападения» на Польшу через Белоруссию. По мнению журналиста, Россия намерена «разобщить и рассорить» своего «врага» — Запад — и «нанести удар». Перед этим Россия хочет получить преимущество в «пропагандистской войне», что у нее уже неплохо получается в Польше, считает он, так как голоса местных националистов слышны все громче — они называют главным «бедствием» страны не Россию, а беженцев и призывают покинуть не только ЕС , но и даже НАТО

Хакеров-подростков сравнили с Россией

Уполномоченная по вопросам информации в Великобритании Элизабет Денхэм считает, что хакеры-подростки — большая проблема, чем киберпреступники, спонсируемые иностранными государствами, сообщает Telegraph . По словам Денхэм, «государственные кибератаки» происходят относительно редко, тогда как подростки, сидя перед компьютерами в своих спальнях, способны взламывать госсистемы, что является большей угрозой для страны. Как отмечает издание, заявление чиновницы прозвучало на фоне растущей обеспокоенности ее коллег о кибератаках, якобы исходящих из России. Так, на днях глава местного МИДа Борис Джонсон предупредил Москву о «соответствующей реакции» на любую кибератаку с ее стороны.

Сбитый Су-25 грозит Турции проблемами

Украинское издание «Корреспондент» рассказало о «последствиях» падения российского штурмовика Су-25 в Сирии. По данным издания, сбитый террористами из переносного зенитного ракетного комплекса самолет может стать причиной ухудшения отношений России с Турцией, которая в данный момент «наблюдает» за зоной деэскалации в провинции Идлиб, над которой и был сбит штурмовик. Кроме того, отмечает издание, Россию также может заинтересовать, где боевики взяли ПЗРК: США уже открестились от этого, а присутствие турецких войск в районе падения Су-25 «может вызвать возмущение у России».

Украинцы массово уезжают

Отъезд украинцев «на заработки» в другие страны «угрожает» национальной безопасности Украины и сдерживает развитие ее экономики, сообщает канал «112 Украина». По данным местного МИДа, сейчас около пяти миллионов граждан страны живут и работают за границей. 72% из них потому, что там выше зарплаты, уверен президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Между тем, отмечает канал, уже сейчас на Украине не хватает строителей, инженеров, агрономов, менеджеров по продажам и ученых. По словам местных экспертов, трудовая миграция уже сейчас сдерживает развитие экономики Украины и значительно усиливает социальную нагрузку на тех, кто остался.