Ещё
Турция перехватила грузовик с советским оружием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соцсети: Турция перехватила грузовик с российским оружием для курдов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: кадр видео
В Сеть попало видео с перехватом турецкой армией бензовоза, в котором контрабандой перевозили оружие и боеприпасы для курдских «Отрядов народной самообороны» в Африн; на кадрах видно большое количество российских РПГ-7, ПТРК «Фагот», «Метис-М» и «Конкурс».
Оружие перехвачено на пути в район Африн. Вооружение было спрятано в цистерне бензовоза. На записи видны российские противотанковые ракетные комплексы «Фагот», «Метис-М», «Конкурс», а также гранатометы РПГ-7. Видео опубликовано в Twitter Qalaat Al Mudiq.
Отметим, что вскоре после начала операции турецких вооруженных сил курды обвинили Россию в предательстве.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Белоруссия приняла отличное от России решение по «Смерти Сталина» Трамп назвал расследование о «вмешательстве» России американским позором Старший сын Фиделя Кастро найден на Кубе мертвым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михаил Кирияк найден мертвым70
Названа причина крушения Су-25191
Над убитой звездой «Дома-2» надругались в морге109
Опубликовано видео последствий взрыва в Подмосковье9
Задержан актер Алексей Панин73
Видео
00:15
Друг на друга: ДТП в Москве
ДТП Происшествия
00:36
Стали известны подробности взрыва в подмосковном ЖК
Происшествия
00:10
Поклонская помечтала о Париже
Политика Европа
00:31
Названа причина крушения Су-25
Происшествия Армия
00:21
Опубликовано видео последствий взрыва в Подмосковье
Происшествия
01:27
Тело пилота Су-25 пытаются вернуть в Россию
Происшествия Армия
01:30
Задержан актер Алексей Панин
Шоу-бизнес
01:47
Ролик с разбившейся на съёмках Умой Турман просочился в Сеть
Происшествия
00:12
«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25
Армия Происшествия
00:36
Снежный апокалипсис не помешал класть асфальт в Подмосковье
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение