Турция перехватила грузовик с советским оружием

Соцсети: Турция перехватила грузовик с российским оружием для курдов

#Pt. Weapons incl. many #ATGM|s intended for #YPG in #Afrin were hidden in a cistern-truck. pic.twitter.com/IrIOrt0XIY— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 4 февраля 2018 г. В Сеть попало видео с перехватом турецкой армией бензовоза, в котором контрабандой перевозили оружие и боеприпасы для курдских «Отрядов народной самообороны» в Африн; на кадрах видно большое количество российских РПГ-7, ПТРК «Фагот», «Метис-М» и «Конкурс».

Оружие перехвачено на пути в район Африн. Вооружение было спрятано в цистерне бензовоза. На записи видны российские противотанковые ракетные комплексы «Фагот», «Метис-М», «Конкурс», а также гранатометы РПГ-7. Видео опубликовано в Twitter Qalaat Al Mudiq.

Отметим, что вскоре после начала операции турецких вооруженных сил курды обвинили Россию в предательстве.