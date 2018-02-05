Ещё
На Мальдивах введено чрезвычайное положение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Мальдивах ввели режим чрезвычайного положения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Mohamed Sharuhaan
Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил режим чрезвычайного положения в республике после решения Верховного суда освободить ряд политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте, сообщает издание Аvas.
По информации издания, режим ЧП введен на 15 дней с вечера понедельника.
Ранее в воскресенье руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению. СМИ сообщали, что военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах военным группам вернуться в мальдивскую столицу Мале.
На прошлой неделе Верховный суд Мальдив постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.
Президент страны Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение об освобождении политиков. По мнению мальдивского лидера, решение суда незаконно, а отмена приговора угрожает национальной безопасности страны. Верховный суд заявил, что не нашел законных причин для того, чтобы власти отказались исполнять его решение.
Мохамед Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.
РИА Новости: последние новости
На Украине возбудили дело из-за поездки немецких депутатов в Крым Кейптауну грозит полное отключение водоснабжения В Таиланде освободили под залог россиянок, задержанных за хранение кораллов
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михаил Кирияк найден мертвым71
Названа причина крушения Су-25198
Турция перехватила грузовик с советским оружием87
Над убитой звездой «Дома-2» надругались в морге109
Опубликовано видео последствий взрыва в Подмосковье9
Видео
00:15
Друг на друга: ДТП в Москве
ДТП Происшествия
00:36
Стали известны подробности взрыва в подмосковном ЖК
Происшествия
00:10
Поклонская помечтала о Париже
Политика Европа
00:31
Названа причина крушения Су-25
Происшествия Армия
00:21
Опубликовано видео последствий взрыва в Подмосковье
Происшествия
01:27
Тело пилота Су-25 пытаются вернуть в Россию
Происшествия Армия
01:30
Задержан актер Алексей Панин
Шоу-бизнес
01:47
Ролик с разбившейся на съёмках Умой Турман просочился в Сеть
Происшествия
00:12
«Это вам за пацанов»: последние слова пилота Су-25
Армия Происшествия
00:36
Снежный апокалипсис не помешал класть асфальт в Подмосковье
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение