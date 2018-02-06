Дочь украинского «сукина сына» обиделась на Байдена

«Как и следовало ожидать история с «сукиным сыном» нашла свое продолжение. Похоже, что Байдена ожидает весьма неприятный процесс. И не на Украине, что было бы для него абсолютно безболезненным, а как раз в информационно-политическом пространстве США. Дело в том, что дочь бывшего генерального прокурора Украины Алина Шокина является гражданкой США, а там к вопросу личностных оскорблений относятся более чем щепетильно. Речь, скорее всего, пойдет не только о многомиллионной денежной компенсации, а и о публичных извинениях, что для политика сравни такого себе нокдауна на международной арене», — написал журналист Александр Зуб в своем Facebook. Дочь бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, названного «сукиным сыном» бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом , подаст в суд на американского политика.

По его словам, это произойдет, если Байдену не удастся доказать, что словосочетание «сукин сын» он произнес для эмоционального усиления или для связки слов. Зуб сообщил, что Шокина уже готовит иск о защите чести и достоинства в суд, и к процессу могут быть привлечены сразу несколько ведущих юридических компаний.

Он отметил, что юристы смогут вынести обсуждение вопроса на американский и даже международный уровни.

«Морально-финансовый ущерб в таком случае может быть нанесен не только самому Джо Байдену, а всей Демократической партии США и лично экс-президенту Бараку Обаме. Ведь процессы давления на кадровую политику в Украине, о которых шла речь в монологе с «сукиным сыном», происходили в то время, когда Байден официально выполнял функции первого заместителя лидера страны», — подчеркнул Зуб.

Бывший генпрокурор Украины прокомментировал слова Байдена.

«То, что он обозвал мою покойную маму сукой — значит, у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она самое святое», — сказал Шокин, передает «Украинские новости».

По его словам, если Байден не уважает матерей, то он «просто особь».

В январе Байден рассказал о том, как вынудил украинского президента Петра Порошенко уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора страны, назвав того «сукиным сыном».

В августе 2016 года Байден также рассказывал, что в качестве условия выделения Киеву кредита в 1 млрд долларов требовал от президента Украины Петра Порошенко уволить прежнего генпрокурора Виктора Шокина.