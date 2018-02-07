РФ высылает трудовых мигрантов КНДР

Россия высылает трудовых мигрантов КНДР

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора сообщил журналистам, что Россия начала высылать трудовых мигрантов, имеющих гражданство Северной Кореи, в соответствии с резолюцией ООН , передает ТАСС

Мацегора рассказал, что пришлось приложить усилия, чтобы исполнить требования резолюции и это нанесет удар по российской экономике, так как ежегодно выдается 13-15 тысяч рабочих виз, что является значительной силой. Максимальное число трудовых мигрантов из КНДР в России достигало 37 тысяч. Посол отметил, что в основном из КНДР приезжают бригады строителей и их вряд ли смогут заменить рабочие из Китая, так как их не привлекает уровень зарплаты в России.

Дипломат опроверг заявления американских политиков о том, что мигранты из КНДР якобы трудятся в России в рабских условиях. Он сообщил, что мигранты получают такую же зарплату, как и рабочие из России на той же должности, в среднем около 500 долларов, а это позволяет обеспечивать всю семью в КНДР.

Напомним, Совбез ООН ужесточил санкции против КНДР после серии ракетных запусков и испытания водородной бомбы. Москва неоднократно подчеркивала свою приверженность решению международной организации. Согласно резолюции, в КНДР запрещается поставлять природное топливо, а все страны должны в течение 24 месяцев выслать всех трудовых мигрантов из Северной Кореи на родину.

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