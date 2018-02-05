Гражданина Латвии подозревают в шпионаже на РФ

В Латвии задержанного гражданина республики подозревают в шпионаже на РФ

"Министр не уточнил, связан ли шпионаж с попытками получить информацию оборонного характера", — указывает агентство. Задержанный Полицией безопасности (ПБ) Латвии гражданин республики подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщает местное новостное агентство LETA со ссылкой на министра внутренних дел республики Рихардса Козловскиса.

"Хочу напомнить, что в последние годы также увеличены мощности и финансирование латвийских спецслужб, поэтому видны и результаты работы ПБ. Мне не хотелось бы проводить параллели, но в то время, когда у ПБ было меньшее финансирование, никакая противоразведывательная деятельность не проводилась. Кроме того, принятые в 2016 году поправки к Уголовному закону являются важным инструментом, чтобы противостоять вызванным со стороны иностранных государств рискам безопасности Латвии", — отметил Козловскис. Глава МВД также подчеркнул, что активность иностранных спецслужб в Латвии никогда не была низкой, но с учетом общей ситуации с безопасностью в странах Балтии в последние годы она еще больше возросла. По его словам, интерес иностранных спецслужб вызывает увеличенный контингент НАТО в республике.

ПБ ранее заявила о задержании в середине декабря гражданина Латвии по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства и проведении обысков на нескольких объектах. Помимо шпионажа задержанный также подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. В отношении него возбуждено уголовное дело, а в качестве меры пресечения применен арест.