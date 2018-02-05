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Гражданина Латвии подозревают в шпионаже на РФ
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В Латвии задержанного гражданина республики подозревают в шпионаже на РФ 

ТАСС 5 февраля 2018
Фото: globallookpress.com
Задержанный Полицией безопасности (ПБ) Латвии гражданин республики подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщает местное новостное агентство LETA со ссылкой на министра внутренних дел республики Рихардса Козловскиса.
"Министр не уточнил, связан ли шпионаж с попытками получить информацию оборонного характера", — указывает агентство.
Глава МВД также подчеркнул, что активность иностранных спецслужб в Латвии никогда не была низкой, но с учетом общей ситуации с безопасностью в странах Балтии в последние годы она еще больше возросла. По его словам, интерес иностранных спецслужб вызывает увеличенный контингент НАТО в республике.
"Хочу напомнить, что в последние годы также увеличены мощности и финансирование латвийских спецслужб, поэтому видны и результаты работы ПБ. Мне не хотелось бы проводить параллели, но в то время, когда у ПБ было меньшее финансирование, никакая противоразведывательная деятельность не проводилась. Кроме того, принятые в 2016 году поправки к Уголовному закону являются важным инструментом, чтобы противостоять вызванным со стороны иностранных государств рискам безопасности Латвии", — отметил Козловскис.
ПБ ранее заявила о задержании в середине декабря гражданина Латвии по подозрению в шпионаже в пользу иностранного государства и проведении обысков на нескольких объектах. Помимо шпионажа задержанный также подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. В отношении него возбуждено уголовное дело, а в качестве меры пресечения применен арест.
Кроме того, в Елгавском суде сейчас рассматривается дело обвиняемого в шпионаже в пользу России сотрудника "Латвийской железной дороги" (Latvijas dzelzcels) Александра Красноперова, который был задержан ПБ в ноябре 2016 года. По утверждению прокуратуры, с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года обвиняемый "регулярно, систематически и целенаправленно занимался по поручению России на территории станции Елгава сбором секретной информации военного и коммерческого характера, передавая полученные сведения контактному лицу в России". Именно через эту станцию периодически происходит перемещение военной техники НАТО в республике.
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