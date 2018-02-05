Обзор зарубежных СМИ: Русский криатлон

Русский криатлон — адреналин, счастье и кайф

Телеканал Welt рассказал немцам о новом российском виде спорта — криатлоне. Криатлон — это «морозный триатлон», целью которого является не победа, а максимальная выработка «адреналина и гормона счастья» в попытке не замерзнуть. Соревноваться в беге, плавании и лыжном кроссе в мороз придумали московские «моржи». Как отмечает канал, призовым фондом организаторы не располагают, своим девизом выбрали «Главное не победа, а участие», а целью — «кайф».

КНДР покупает запчасти для ракет через Берлин

Северная Корея использует свое посольство в Берлине для покупки запчастей для ракет, сообщает Fox News . Об этом заявил глава немецкой Службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен. По словам контрразведчика, возглавляемое им ведомство для получения этой информации использовало «тайных покупателей». Маасен отметил, что в тот раз покупку запчастей удалось пресечь, но, подчеркнул он, засечь и прекратить это возможно не всегда.

Апокалипсисов не бывает

Самые распространенные версии «гибели народов», например, майя и жителей острова Пасхи, являются результатом «хорошей работы» телевидения и плохой работы археологов. Об этом в своей статье в журнале Aeon написал профессор Гай Миддлтон. По его мнению, причина «заката» какой-либо цивилизации никогда не бывает одна и всегда гораздо сложнее бытующего об этом мнения. Так, он уверен, что майя едва ли погибли только из-за засухи и неурожая, а уроженцев острова Пасхи убили только вырубленные деревья, приведшие к эрозии почвы, неурожаю и невозможности построить лодки и покинуть родину.

Украине снесут голову

Украинские «Вести» сообщают, что противники президента Петра Порошенко готовят в стране реформу, которая превратит Украину в парламентскую республику. Издание отмечает, что подобная идея родилась еще в 2015 году, так как «предохранители от всевластия» президента не работали уже тогда. Теперь же на Украине сложилась ситуация, когда на пост президента не претендует ни один «приемлемый» для элит кандидат: ни Порошенко, ни Юлии Тимошенко никто не доверяет. Именно поэтому возникла мысль, что президент вообще не нужен, а достаточно будет того, кто формально займет этот пост по решению Рады и будет ней подчинен. О поддержке этой идеи уже публично заявляли бывший премьер Арсений Яценюк и нынешний министр обороны Арсен Аваков . Кроме того, по данным издания, ставку на это сделала и Тимошенко, не поддержавшая протесты Михаила Саакашвили

Чехи боятся «русского мужика»

Издание Forum24 рассказало о насаждаемом «российской пропагандой» в Чехии «мужицком менталитете». По мнению автора публикации, Россия считает Чехию своей «заблудшей губернией», которая одумается и вернется. Однако, отмечает он, чехи этого не хотят, так как, пожив в «советском гравитационном поле», узнали, что «Восток» — это «гнездо отсталости и мракобесия», или, по выражению «простых людей», — «мужицкий менталитет», то есть утрата приобретенных за столетия культурных ценностей.