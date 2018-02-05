Путин простил Киргизии $240 млн

Россия списала долг Киргизии

С 2012 года Россия списала Киргизии долги на сумму 488,9 млн долларов.

О списании долгов Москва и Бишкек договорились в 2012 году. Предполагалось, что долг будет списываться равными долями до 2025 года, а Киргизия будет выплачивать проценты на остаток.