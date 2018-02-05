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Путин простил Киргизии $240 млн
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Россия списала долг Киргизии 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
Россия простила Киргизии долг в размере 240 млн долларов. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».
С 2012 года Россия списала Киргизии долги на сумму 488,9 млн долларов.
О списании долгов Москва и Бишкек договорились в 2012 году. Предполагалось, что долг будет списываться равными долями до 2025 года, а Киргизия будет выплачивать проценты на остаток.
В феврале 2017 года президент Алмазбек Атамбаев обратился к Владимиру Путину с просьбой простить остаток долга, мотивировав ее необходимостью улучшения долговых показателей Киргизии. В июне 2017 года во время визита Атамаева в Москву был подписан протокол о списании остатка задолженности в рамках оказания официальной помощи развитию Киргизии.
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