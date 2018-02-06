В Турции мусульманам ограничат левую руку

Турецким мусульманам не рекомендуется использовать левую руку для приема пищи и питья. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции, передает Söscü.

В ней указывается, что пророк Мухаммед, устанавливая общие принципы в отношении принятия пищи, «не считал использование левой руки приятным». «Левой рукой едят и пьют шайтаны, поэтому он учил есть и пить правой рукой», — говорится в фетве.

Родителям-мусульманам посоветовали учить этому детей с раннего возраста. Отмечается, что использовать левую руку для еды и питья допустимо лишь в том случае, если у человека есть физические недостатки.

В конце декабря прошлого года диянет издал религиозный указ о разводе. Согласно документу супруг, назвавший свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней.

При этом ранее управление по делам религии издало фетву о расторжении брака, на основании которой супруги могут развестись по телефону, факсу или же электронной почте. Для этого муж должен трижды произнести или же написать слово «развод» (talak — развод (по шариату) — прим. «Ленты.ру» ). Однако жена должна убедиться, что это сообщение было отправлено ее супругом.

В исламе особое внимание уделяется правой и левой стороне человеческого тела. При совершении так называемых «чистых» дел (еда, питье, одевание) предпочтение отдается правой руке, при этом во время совершения «грязных дел» (раздевание, подмывание) необходимо использовать левую руку. В частности, в предании говорится, что пророк Мухаммед использовал левую руку для «причиняющих неудобство дел». Таким образом, мусульманам рекомендуется входить в туалет, выходить из мечети, высмаркиваться, снимать одежду и обувь с левой стороны. Помимо этого, с левой ноги следует заходить в те места, где заключаются процентные сделки и есть алкогольные напитки, а выходить из них желательно с правой ноги.