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В Турции мусульманам ограничат левую руку
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В Турции мусульманам ограничат левую руку 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: мультсериал «Симпсоны»
Турецким мусульманам не рекомендуется использовать левую руку для приема пищи и питья. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии (диянет) Турции, передает Söscü.
В ней указывается, что пророк Мухаммед, устанавливая общие принципы в отношении принятия пищи, «не считал использование левой руки приятным». «Левой рукой едят и пьют шайтаны, поэтому он учил есть и пить правой рукой», — говорится в фетве.
Родителям-мусульманам посоветовали учить этому детей с раннего возраста. Отмечается, что использовать левую руку для еды и питья допустимо лишь в том случае, если у человека есть физические недостатки.
В конце декабря прошлого года диянет издал религиозный указ о разводе. Согласно документу супруг, назвавший свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней.
При этом ранее управление по делам религии издало фетву о расторжении брака, на основании которой супруги могут развестись по телефону, факсу или же электронной почте. Для этого муж должен трижды произнести или же написать слово «развод» (talak — развод (по шариату) — прим. «Ленты.ру»). Однако жена должна убедиться, что это сообщение было отправлено ее супругом.
В исламе особое внимание уделяется правой и левой стороне человеческого тела. При совершении так называемых «чистых» дел (еда, питье, одевание) предпочтение отдается правой руке, при этом во время совершения «грязных дел» (раздевание, подмывание) необходимо использовать левую руку. В частности, в предании говорится, что пророк Мухаммед использовал левую руку для «причиняющих неудобство дел». Таким образом, мусульманам рекомендуется входить в туалет, выходить из мечети, высмаркиваться, снимать одежду и обувь с левой стороны. Помимо этого, с левой ноги следует заходить в те места, где заключаются процентные сделки и есть алкогольные напитки, а выходить из них желательно с правой ноги.
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