Ещё
В МИД Литвы назвали своего главного союзника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Литвы назвали своего главного союзника 

Российская Газета 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Более половины жителей Литвы выразили в этом году согласие с позицией своего премьер-министра Саулюса Сквернялиса о целесообразности возобновления политических контактов и диалога с Российской Федерацией. Своевременность и актуальность этого исследования, проведенного недавно компанией RAIT, доказывают "оперативные поправки", которые постарался внести в общественное сознание внешнеполитический департамент этой прибалтийской республики.
По данным их специалистов, "абсолютное большинство (65% населения) называют Россию "недружелюбным" и "несущим наибольшую опасность" государством. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на МИД Литвы. А еще 18% опрошенных видят опасность в соседней с Литвой Беларуси.
Зато среди главных союзников Вильнюса жители называют Польшу (62%), Латвию (58%) и Эстонию (52%). А на вопрос об источниках своей информации, почти 90 процентов населения называют родной голубой экран телевизора.
Российская Газета: последние новости
Мэй объявила о высылке российских дипломатов из Британии Макрон отказался посещать российский стенд на книжном салоне в Париже Захарова ответила на хамское высказывание министра обороны Британии
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму158
В ООН сорвали выступление России267
Мясорубка в Гудаури16
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям194
Третья мировая война наступила для Климкина75
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение