В МИД Литвы назвали своего главного союзника

Более половины жителей Литвы выразили в этом году согласие с позицией своего премьер-министра Саулюса Сквернялиса о целесообразности возобновления политических контактов и диалога с Российской Федерацией. Своевременность и актуальность этого исследования, проведенного недавно компанией RAIT, доказывают "оперативные поправки", которые постарался внести в общественное сознание внешнеполитический департамент этой прибалтийской республики.

По данным их специалистов, "абсолютное большинство (65% населения) называют Россию "недружелюбным" и "несущим наибольшую опасность" государством. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на МИД Литвы. А еще 18% опрошенных видят опасность в соседней с Литвой Беларуси.

Зато среди главных союзников Вильнюса жители называют Польшу (62%), Латвию (58%) и Эстонию (52%). А на вопрос об источниках своей информации, почти 90 процентов населения называют родной голубой экран телевизора.