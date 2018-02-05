В Закарпатье потребовали ввести миссию ОБСЕ

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Венгрия призывает ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел и торговли Венгрии осуждает нападение на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде и призывает ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за этого инцидента, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии со ссылкой на заявление министерства.
"Мы ожидаем, что украинские власти найдут преступников как можно скорее и узнают, что их мотивировало совершить подобные действия. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров", — говорится в заявлении.
Кроме того, как следует из заявления, "эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в ее западной половине".
Ранее в воскресенье телеканал "112 Украина" сообщил, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде. Пресс-секретарь областного управления Нацполиции Украины Татьяна Щеголева сообщила РИА Новости, что ведомство устанавливает причины задымления в здании союза венгерской культуры, вероятно, имела место попытка поджога. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил действия неизвестных, бросивших бутылку с зажигательной смесью.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.
В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.
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