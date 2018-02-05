В Закарпатье потребовали ввести миссию ОБСЕ

Венгрия призывает ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье

"Мы ожидаем, что украинские власти найдут преступников как можно скорее и узнают, что их мотивировало совершить подобные действия. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров", — говорится в заявлении. Министерство иностранных дел и торговли Венгрии осуждает нападение на штаб-квартиру партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" в украинском Ужгороде и призывает ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за этого инцидента, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии со ссылкой на заявление министерства.

Кроме того, как следует из заявления, "эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в ее западной половине".

Ранее в воскресенье телеканал "112 Украина" сообщил, что неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров в Ужгороде. Пресс-секретарь областного управления Нацполиции Украины Татьяна Щеголева сообщила РИА Новости , что ведомство устанавливает причины задымления в здании союза венгерской культуры, вероятно, имела место попытка поджога. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил действия неизвестных, бросивших бутылку с зажигательной смесью.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании. Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года.