Саакашвили рассказал о «железных памперсах» Порошенко

"На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену", — заявил экс-президент Грузии в интервью NewsOne. В частности, по словам Саакашвили, накануне на Крещатике по неизвестным причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену.

Ранее Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в этом году марш в центре Киева. При этом политик отмечал, что опасается провокаций из-за запланированной на тот же день акции, которая якобы проплачена администрацией президента Украины.

Акции сторонников Саакашвили с октября 2017 года проходили возле здания Верховной рады Украины , где был установлен палаточный городок. Сначала активисты требовали провести избирательную реформу, отменить депутатскую неприкосновенность и принять закон об антикоррупционном суде.

Однако с ноября их требования стали более радикальными, Саакашвили начал каждое воскресенье проводить марши своих сторонников в центре Киева с требованием принятия закона об импичменте, который должен урегулировать не работающую сегодня процедуру отставки президента.