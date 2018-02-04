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Саакашвили рассказал о железных памперсах Порошенко
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Саакашвили рассказал о «железных памперсах» Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил украинского лидера Петра Порошенко в попытках сорвать акции, которая должна пройти в Киеве в воскресенье.
В частности, по словам Саакашвили, накануне на Крещатике по неизвестным причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену.
"На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену", — заявил экс-президент Грузии в интервью NewsOne.
Ранее Саакашвили заявил, что намерен 4 февраля провести первый в этом году марш в центре Киева. При этом политик отмечал, что опасается провокаций из-за запланированной на тот же день акции, которая якобы проплачена администрацией президента Украины.
Акции сторонников Саакашвили с октября 2017 года проходили возле здания Верховной рады Украины, где был установлен палаточный городок. Сначала активисты требовали провести избирательную реформу, отменить депутатскую неприкосновенность и принять закон об антикоррупционном суде.
Однако с ноября их требования стали более радикальными, Саакашвили начал каждое воскресенье проводить марши своих сторонников в центре Киева с требованием принятия закона об импичменте, который должен урегулировать не работающую сегодня процедуру отставки президента.
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