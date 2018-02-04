Православный монастырь в Киеве попросил Трампа о защите

Православный монастырь в Киеве попросил ООН и Трампа о защите

Наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Гедеон (Харон) попросил ООН и президента США Дональда Трампа о защите храма от возможного захвата националистами. Об этом говорится в сообщении пресс-центра УПЦ МП в Facebook.

После угроз со стороны националистических организаций и попыток поджечь храм «мы обращались в Службу Безопасности Украины , к мэру Киева и Президенту Украины. Написали во все существующие органы власти, включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с просьбой защитить Десятинный монастырь — центр Православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США. Мы просим защитить право на свободу вероисповедания», — говорится в сообщении.

В субботу, 3 февраля, митингующие у Десятинного монастыря требовали снести часовню, утверждая, что это сооружение стоит там незаконно, а территория принадлежит Киевскому музею истории. На защиту храма пришли верующие, которые остались на Всенощное бдение. «Есть пожилые люди, им тяжело. Но стоят, молятся. Акафист идет непрестанно. В храме у нас помещается до 200 человек. Остальные — на улице. Подъезжает духовенство и верующие из других епархий», — заявил отец Гедеон.

25 января двое неонацистов пытались поджечь храм, подозреваемые были арестованы. На 3 февраля активисты анонсировали акцию у стен монастыря в защиту поджигателей.

Архимандрит Гедеон долгое время служил в США, а среди братии и прихожан Десятинного монастыря есть американцы.