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Мужчина дошел до финала Miss Kazakhstan без смены пола
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Казахстанец дошел до финала женского конкурса красоты без смены пола 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Житель Алма-Аты Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты после чего признался в том, что мужчина. Об этом пишет Sputnik Kazakhstan.
Как сообщается, 22-летний Илай Дягилев отправил свои фотографии в образе Арины Алиевой для участия в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan. Однако, когда молодой человек вышел в финал, он решил признаться, что не является женщиной, после чего его "альтер-эго" дисквалифицировали и заменили на другую участницу.
"Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал", — рассказал Дягилев.
Свой поступок молодой человек объяснил "пропагандой естественной женской красоты и харизмы", поскольку, по его мнению, современным девушкам этих качеств не достает.
"Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю", — заявил молодой человек.
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