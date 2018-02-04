Мужчина дошел до финала Miss Kazakhstan без смены пола

"Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал", — рассказал Дягилев.

Как сообщается, 22-летний Илай Дягилев отправил свои фотографии в образе Арины Алиевой для участия в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan. Однако, когда молодой человек вышел в финал, он решил признаться, что не является женщиной, после чего его "альтер-эго" дисквалифицировали и заменили на другую участницу.