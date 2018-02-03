Православный монастырь в Киеве попросил защиты у Трампа

Православный монастырь в Киеве попросил защиты у ООН и Трампа

«Мы обращались в Службу Безопасности Украины, к мэру Киева и Президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции», — приводит центр слова архимандрита в Facebook. Наместник Десятинного монастыря архимандрит Гедеон (Харон) обратился к главе американского государства Дональду Трампу с просьбой защитить монастырь от украинских радикалов, сообщает Центр информации УПЦ МП.

Обращения направлены в ООН , «послам многих государств», а также Трампу. Их просят защитить «право на свободу вероисповедания». Отмечается, что монастырь — «центр православия, куда приходят молиться граждане многих стран, включая граждан США».

Указывается, что архимандрит «долгое время служил в США», есть граждане этой страны и среди прихожан монастыря.

25 января, радикалы неонацистской группировки С14 пришли к Десятинному монастырю возле Национального музея Украины и начали ломать конструкции часовни. Срезав «болгаркой» информационный щит, они повалили его на землю, растоптали ногами и выбросили в мусорку.