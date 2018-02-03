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Самолет «Победы» чудом избежал столкновения в Турции
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В Стамбуле при посадке опасно сблизились российский и турецкий самолеты 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Опасное сближение самолетов Boeing-737 российской авиакомпаний "Победа" и турецкой Pegasus произошло во время посадки российского воздушного судна в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, сообщает телеканал Haberturk в субботу.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу.
Российский самолет, летевший из Москвы, не смог совершить посадку из-за сильного порыва ветра и попал на траекторию взлета самолетов. Пилот турецкого воздушного судна, летевшего из Стамбула в Измир, которое в это время произвело взлет и набирало высоту, был вынужден резко повернуть направо, чтобы избежать столкновения. Российский лайнер в это же время повернул в противоположную сторону. Самолеты прошли всего в 250 метрах друг от друга. После этого российский самолет благополучно приземлился, а турецкий продолжил полет. Пострадавших нет.
Турецкие авиационные власти начали расследование инцидента.
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