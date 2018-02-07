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Макрон пообещал сохранить Корсику в составе Франции
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Макрон пообещал сохранить Корсику в составе Франции 

Газета.Ru 7 февраля 2018
Фото: Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе официального визита на остров Корсика пообещал, что эта территория останется частью Франции, сообщает The Local.
На встрече с корсиканскими националистами Макрон отметил, что он постарается расширить политическую автономию острова, однако выступает за сохранение Корсики в составе Франции. Также он заявил, что атаки террористической организации Фронт национального освобождения Корсики "запятнали" остров в крови, а их преступления "не будут забыты или прощены".
Фронт национального освобождения Корсики начал вести активную террористическую деятельность с 1976 года. В 2014 радикальные националисты согласились прекратить насильственные методы борьбы.
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