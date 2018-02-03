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«Доктрина США приближает человечество к уничтожению»
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Глава МИД Ирана: ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению 

ТАСС 8 часов назад
Фото: © AP Photo/Ebrahim Noroozi
Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал новую версии ядерной доктрины США, отметив, что она может стать шагом на пути к уничтожению человечества. Соответствующее заявление он сделал в субботу на своей странице в Twitter.
"Ядерная доктрина США демонстрирует большую зависимость от ядерного оружия вопреки Договору о его нераспространении, это приближает человечество к уничтожению. Неудивительно, что [стрелки] часов Судного дня в самом опасном положении с 1953 года. Упрямство [президента США Дональда] Трампа в уничтожении Совместного всеобъемлющего плана действий проистекает из той же опасной неосторожности", — написал министр.
Символические часы, на которые ссылается Зариф, впервые появились в 1947 году на обложке американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of Atomic Scientists). 26 января в результате обострения ситуации с ядерным оружием в мире часы перевели на 23:58. То есть до "ядерного апокалипсиса" осталось всего 2 минуты, как в 1953 году, когда ученые-атомщики отреагировали на проведенное Соединенными Штатами в октябре 1952 года испытание водородной бомбы.
Пентагон в пятницу обнародовал обновленную ядерную доктрину США. В ней, в частности, отмечается, что США распространяют свои обязательства по обеспечению сдерживания от применения ядерного оружия на более чем 30 государств. Среди стран, представляющих "ядерную угрозу" для США и их союзников, в документе, насчитывающем 75 страниц, указаны Россия, Китай, Иран и КНДР. В Пентагоне отметили, что не исключают возможности применения атомного оружия в случае нападения на Соединенные Штаты с использованием обычных вооружений.
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