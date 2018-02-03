Глава МИД Ирана: ядерная доктрина США приближает человечество к уничтожению

"Ядерная доктрина США демонстрирует большую зависимость от ядерного оружия вопреки Договору о его нераспространении, это приближает человечество к уничтожению. Неудивительно, что [стрелки] часов Судного дня в самом опасном положении с 1953 года. Упрямство [президента США Дональда] Трампа в уничтожении Совместного всеобъемлющего плана действий проистекает из той же опасной неосторожности", — написал министр. Министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал новую версии ядерной доктрины США, отметив, что она может стать шагом на пути к уничтожению человечества. Соответствующее заявление он сделал в субботу на своей странице в Twitter.

Символические часы, на которые ссылается Зариф, впервые появились в 1947 году на обложке американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of Atomic Scientists). 26 января в результате обострения ситуации с ядерным оружием в мире часы перевели на 23:58. То есть до "ядерного апокалипсиса" осталось всего 2 минуты, как в 1953 году, когда ученые-атомщики отреагировали на проведенное Соединенными Штатами в октябре 1952 года испытание водородной бомбы.