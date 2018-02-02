Рекордный рост зарплат, ЕС против РФ и другие события дня

Главные события пятницы

ЕС объявил войну России на Балканах

Евросоюз рассчитывает включить в свой состав к 2025 году шесть балканских стран. Как пишет Financial Times , таким способом ЕС хочет «вдохнуть новую жизнь» в блок, усилить контроль над миграцией и «противостоять влиянию России в нестабильном регионе».

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Столичный "ПартнерКапиталБанк" лишился лицензии на осуществление банковских операций за неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность. Также ЦБ РФ лишил лицензии " Расчетно-Кредитный Банк"

Россиянам пообещали рекордный рост зарплат

В 2018 году в России произойдет максимальный рост реальных зарплат с учетом инфляции с 2014 года. Об этом сообщает «Независимая газета» со ссылкой на представителей Минэкономразвития (МЭР).

Сын Фиделя Кастро покончил с собой

Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе, сообщает в четверг местный новостной портал Juventud Rebelde.

Москва утонет и замерзнет

В пятницу атлантический циклон поднимет температуру в Москве до слабых оттепелей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Температура воздуха ночью 2 февраля составит -9…-4°С, днем ожидается подъем до -3…+1°С.

Завод Порошенко передан в собственность России

Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал президенту Украину Петру Порошенко, перешел в федеральную собственность РФ.

ЦБ решил объединить «Бинбанк» и «Открытие»

Россиянам напомнили о длинных выходных

По случаю празднования Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, а к Международному женскому дню будут приурочены сразу четыре выходных дня — с 8 по 11 марта.

Олимпийскую сборную РФ потряс новый скандал

"Никаких проблем": Грудинин о счетах за границей