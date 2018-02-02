Рекордный рост зарплат, ЕС против РФ и другие события дня

ЕС объявил войну России на Балканах
Евросоюз рассчитывает включить в свой состав к 2025 году шесть балканских стран. Как пишет Financial Times, таким способом ЕС хочет «вдохнуть новую жизнь» в блок, усилить контроль над миграцией и «противостоять влиянию России в нестабильном регионе».
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Столичный "ПартнерКапиталБанк" лишился лицензии на осуществление банковских операций за неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность. Также ЦБ РФ лишил лицензии " Расчетно-Кредитный Банк".
Россиянам пообещали рекордный рост зарплат
В 2018 году в России произойдет максимальный рост реальных зарплат с учетом инфляции с 2014 года. Об этом сообщает «Независимая газета» со ссылкой на представителей Минэкономразвития (МЭР).
Сын Фиделя Кастро покончил с собой
Старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро, Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт утром в четверг покончил с собой на Кубе, сообщает в четверг местный новостной портал Juventud Rebelde.
Москва утонет и замерзнет
В пятницу атлантический циклон поднимет температуру в Москве до слабых оттепелей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Температура воздуха ночью 2 февраля составит -9…-4°С, днем ожидается подъем до -3…+1°С.
Завод Порошенко передан в собственность России
Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который ранее принадлежал президенту Украину Петру Порошенко, перешел в федеральную собственность РФ.
ЦБ решил объединить «Бинбанк» и «Открытие»
Банк России принял решение объединить Бинбанк и «ФК Открытие», сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Россиянам напомнили о длинных выходных
По случаю празднования Дня защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, а к Международному женскому дню будут приурочены сразу четыре выходных дня — с 8 по 11 марта.
Олимпийскую сборную РФ потряс новый скандал
Отец и личный тренер скелетониста Павла Куликова Николай Куликов заявил, что президент Федерации бобслея России (также регулирует скелетон) Александр Зубков не дает его сыну принять участие в Олимпиаде Пхёнчхане. Об этом сообщает Life.
"Никаких проблем": Грудинин о счетах за границей
Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал сообщения о незакрытых банковских счетах в Австрии и Швейцарии. «Со счетами никаких проблем вообще», — передаёт слова Грудинина РИА Новости.