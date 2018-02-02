Немки организовали кампанию против насилия мигрантов

Немки организовали кампанию против насилия со стороны мигрантов

Жительницы Германии организовали движение "120 децибел", члены которого будут помогать женщинам, пострадавших от действий нелегальных мигрантов.

"Вы бросили нас и принесли нас в жертву. Вы проповедуете феминизм и права человека, но на самом деле вы реальные враги женщин", — говорят героини ролика, порицая власти за то, что они не депортируют преступников и не уделяют должного внимания проверке мигрантов. В ролике, опубликованном на официальном канале движения, женщины обвиняют европейские власти в том, что из-за их миграционной политики девушек убивают и насилуют.

Они вспоминают несколько конкретных случаев, когда женщины пострадали от действий мигрантов: в городе Кандель убили 15-летнюю девушку, в английском городе Ретерем британцы пакистанского происхождения сексуально эксплуатировали более тысячи детей, в Стокгольме выходец из Узбекистана въехал в толпу людей.

"Мы, то, что вы пытаетесь подавить, но мы никуда не денемся. Мы не легкая добыча, не рабы, не военный трофеи и не сопряженные потери. Мы дочери Европы", — говорят женщины, объявляя о своей готовности защищаться и нанести ответный удар обидчикам. Они призывают женщин публиковать в соцсетях посты с хэштегом #120db и рассказывать о пережитом насилии со стороны мигрантов.

"Преступники ждут нас везде. Когда мы бегаем в парке. Когда мы возвращаемся домой с работы по вечерам. Когда мы ждем автобуса. Мы не в безопасности, потому что вы нас не защищаете. Потому что вы отказываетесь защищать наши границы", — поясняют героини ролика. Они подчеркивают, что со стороны государства защиты ждать не приходится.

Они называют свое движение "настоящим #metoo". Так назывался флешмоб, в рамках которого женщины могли поделиться своими историями о сексуальных домогательствах или насилии. Акция быстро распространилась в соцсетях на фоне скандала о домогательствах со стороны голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна и других деятелей шоу-бизнеса.

"Наконец-то женское движение, которое я могу поддержать", — пишет lucyfrown. "Мощное видео. Женщины Германии восстают", — пишет Бриттани Петтибоун. В соцсетях многие положительно отнеслись к движению "120 децибел".