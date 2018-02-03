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Украинцы заблокировали дорогу на границе с Польшей
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Украинцы заблокировали дорогу на границе с Польшей 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
На украинско-польской границе началась акция протеста против закона о новом порядке пересечения границы, сообщает РИА Новости.
Несколько десятков человек, перекрывших дорогу к пограничному пункту «Шегини», требуют отмены нормы «24 часа». С начала года на Украине действуют новые правила. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, в страну разрешается ввозить без пошлины товары на сумму до 150 евро, в аэропортах — до тысячи евро, и весом до 50 килограммов. Норма распространяется на тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще чем раз в 72 часа.
Акция началась около 10:20 по местному времени (11:20 мск). Как сообщается, ее участники, около 20 человек, ходят по пешеходному переходу. Они обещают каждые 15 минут пропускать к границе по несколько автомобилей. По словам одного из организаторов акции Владимира Васькина, она продлится до вечера.
Акция затронула только один пункт пропуска, на других все работает в обычном режиме. Накануне один из организаторов акции Владимир Васькин заявил, что она продлится до вечера, и пообещал, что подобные протесты пройдут и на пункте пропуска в Раве-Русской.
 Ещё 3 источника 
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