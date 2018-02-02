Украинский политик устроил потасовку в прямом эфире

Украинский политик устроил потасовку с журналистом в прямом эфире

Бывший депутат Верховной рады от националистической партии "Свобода" Эдуард Леонов попытался устроить драку в прямом эфире телеканала "ЧП.INFO" со скандально известным журналистом Русланом Коцабой . Видео инцидента опубликовано на YouTube.

В программе "Открытым текстом" обсуждались проблемы со свободой слова на Украине. В частности, Леонов высказался о том, что соратники Виктора Януковича , которых он назвал врагами Украины, не должны присутствовать на украинском телевидении.

"Что ты такое говоришь? Ты урод моральный. Я тебе морду сейчас буду бить", — закричал он, после чего вскочил, снял петличку, приблизился к Коцабе и предложил ему выйти. Несколько раз он попытался его ударить. Коцаба после этого сказал, что "война не только на востоке", но и "головах", добавив, что "Бог все рассудит и война заберет наиболее агрессивных". Именно эта реплика вывела Леонова из себя.

"Конечно, никакой драки не было, и мы впоследствии нормально пообщались. Так часто случается с ультрарадикалам, когда они попадают в объективы видеокамер — словно чертик в них вселяется. А в фойе, где камер не было, вспыльчивый свободовец понял, что "жизнь богаче" и что я могу дать неакцентированную, но качественную "двоечку", — написал журналист. Сам Коцаба позже написал в Facebook, что драки в итоге не было.

Ведущий программы Александр Васильев в Facebook отметил, что испытывал сомнения о том, приглашать ли ему Коцабу на эфир или нет.

"Решил так, раз суд оправдал человека, значит как бы я лично к нему не относился, право выступить он имеет", — написал он.

В феврале 2015 году Коцаба был арестован после того, как призвал бойкотировать очередную волну мобилизации на Украине. Его обвинили в госизмене. Летом 2016 года Апелляционный суд Ивано-Франковской признал его невиновным. Однако Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных производств отменил это решение, дело было возвращено в суд на повторное рассмотрение.