Регулировщик устроил танцевальное шоу на перекрестке

Китайский регулировщик, дежуривший на перекрёстке в городе Шаоян, устроил небольшое танцевальное шоу.

Не известно, у него было хорошее настроение или репетировал танцевальный номер. Насколько такой подход к выполнению служебных обязанностей повлиял на темп дорожного движения достоверно не известно. Но однозначно, он поднял настроение водителям.

Ранее пользователей Сети рассмешил ещё один забавный ролик из Китая в котором корова оказалась на оледеневшем участке дороги и безуспешно пыталась выбраться с него. Но ноги животного постоянно разъезжались в разные стороны.