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Регулировщик устроил танцевальное шоу на перекрестке
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Регулировщик устроил танцевальное шоу на перекрестке 

РИА «ВистаНьюс» 27 минут назад
Китайский регулировщик, дежуривший на перекрёстке в городе Шаоян, устроил небольшое танцевальное шоу.
Не известно, у него было хорошее настроение или репетировал танцевальный номер. Насколько такой подход к выполнению служебных обязанностей повлиял на темп дорожного движения достоверно не известно. Но однозначно, он поднял настроение водителям.
Ранее пользователей Сети рассмешил ещё один забавный ролик из Китая в котором корова оказалась на оледеневшем участке дороги и безуспешно пыталась выбраться с него. Но ноги животного постоянно разъезжались в разные стороны.
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