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Мэттис поблагодарил Украину за смелость перед РФ
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Мэттис поблагодарил Украину за смелость перед лицом «российской агрессии» 

РИА Новости 2 февраля 2018
Фото: © AP Photo / Jacquelyn Martin
Глава Пентагона Джеймс Мэттис поблагодарил министра обороны Украины Степана Полторака за смелость перед лицом "российской агрессии", сообщает Министерство обороны США.
"Он (глава Пентагона — Прим.ред.) выразил признательность Полтораку за смелость его страны перед лицом российской агрессии", — говорится в сообщении по итогам встречи глав военных ведомств двух государств.
Отмечается, что Мэттис и Полторак также пообещали укрепить сотрудничество между Вашингтоном и Киевом, "основанное на взаимных интересах безопасности и разделяемых обеими странами принципах".
Глава Минобороны Украины находится с официальным визитом в США. Ожидается, что Полторак примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран.
В прошлом году США одобрили план по предоставлению украинской стороне летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В России выразили обеспокоенность в связи с намерением Вашингтона предоставить Киеву летальное оружие.
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